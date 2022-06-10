Руководителей детских садов в Шымкенте подозревают в хищении бюджетных средств

Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о хищении 45,7 млн бюджетных средств, которые были предназначены для детей.

Руководители дошкольных учреждений подозреваются в том, что в период с 2019-2021 г.г. путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей в дошкольных организациях, они незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 млн тенге. Эти средства были предусмотрены по программе «Балапан» на подушевое финансирование дошкольного воспитания.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.