Двое шымкентцев провернули 18 онлайн-афер по стране

Мошенники работали по наработанной схеме — прикидывались покупателями, просили подтвердить доставку, после чего со счетов жертв списывались крупные суммы, передает OTYRAR.

О нехитрой схеме мошенничества рассказал на брифинге начальник Следственного управления ДП г. Шымкентf Даулеткелди Абдраманов.

Выйти на след аферистов удалось после заявления местной жительницы, которая разместила в интернете объявление о продаже старой мебели. Покупатель нашелся практически сразу. Необходимо было лишь пройти по ссылке, чтобы подтвердить заказ курьерской доставки.

Женщина действуя указаниям лжепокупателя ввела запрашиваемые сайтом реквизиты своей банковской карты, после чего с ее счета исчезли 950 тысяч тенге. Сделка по продаже мебели так и не состоялась, а потенциальный покупатель тут же исчез из радаров.

«Для выявления киберпреступников оперативники провели ряд розыскных мероприятий, в результате чего установили и задержали двоих парней по месту жительства. При обыске у подозреваемых обнаружены и изъяты 6 сотовых телефонов и 21 симкарта», — говорит Даулеткелди Абдраманов.

Следствием установлено, что задержанные имеют причастность еще к 17-и аналогичным преступлениям. Причем жертвы мошенников из разных регионов Казахстана. Не исключено, что их количество может возрасти, говорят полицейские.

Подозреваемые в 18 онлайн-аферах задержаны. В настоящее время досудебное расследование продолжается.