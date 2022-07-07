7 детей стали жертвами водной стихии в Туркестанской области

С начала года 10 человек утонули в водоемах Туркестанской области, среди них семеро детей, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в пресс-службе областного ДЧС. По сравнению с прошлогодней статистикой за аналогичный период, в этом году наблюдается спад по числу утонувших на 34%.

Такую позитивную тенденцию специалисты связывают с проводимой профилактической работой. С начала года спасатели провели 1796 рейдовых работ, а на тему «Безопасности на воде» опубликовали в СМИ более 40 тысяч агитационных материалов. Штат сотрудников ДЧС увеличился на 33 человека.

За купание в запрещенных местах оштрафовали 184 человека на общую сумму более 2 млн тенге, 218 лицам выдано предупреждение.

Специалисты ДЧС призывают горожан быть предельно осторожными на водоемах и внимательно следить за детьми, а еще купаться только в разрешенных для этого местах.