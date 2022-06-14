Единый центр городских услуг IQala успешно зарекомендовал себя в Кентау

Благодаря цифровизации многие виды услуг сегодня доступны. Жители, находясь в домах, могут в онлайн режиме получить справку о задолженности по коммуслугам, заключить договор с учреждением, оказывающим коммунальные услуги.

Управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области работает над реализацией проекта «IQala», запущенного в Кентау, теперь в городах и районах региона.

Проект позволит жителям городов и районов Туркестанской области получать услуги субъектов естественной монополии в онлайн режиме . Технические условия на жилье или земельный участок выдадут оперативно.

Шамшат Аралбаев, аналитик проекта:

«Мы впервые разместили проект «IQala» по Туркестанской области, в городе Кентау. Как мы видим на этом экране, это коммунальные предприятия Кентау. В IKentau.kz вы можете войти через сайт. Это схема портала. Здесь вы можете войти с помощью кнопки через ЭЦП или SMS-код. Почему мы сделали вход через ЭЦП? Ведь новые готовые документы, будь то технические условия или контракты, им понадобятся ваши цифровые подписи. В Кентау мы добавили 5 учреждений. Вот список учреждений. Сейчас, если брать учреждения, то здесь выстраивается цепочка услуг. Например, «Ачысайское водное учреждение» принимает заявки от физических и юридических лиц, заключает соглашение, выдает технические условия».

IKentau.kz сайт создан на базе платформы информационного портала Туркестанской области. Жители могут не только внести изменения в соглашение, но и получить справку о задолженности в онлайн режиме.

Сержан Нарбек, руководитель отдела информатизации и оказания государственных услуг, мониторинга акимата г. Кентау:

«Ачысай су» например, физические лица могут получить справку о своем дОлге, войдя в систему с электронной цифровой подписью. Чтобы попасть в этот раздел , все показано на видео, пошагово».

Жители Кентау в ближайшее время могут воспользоваться услугами ТОО, занимающихся вывозом мусора и газовым хозяйством, отвечающим за подключение к природному газу, в онлайн режиме.

Проект «IQala», с одобрения жителей города горняков, будет реализован и в других городах и районах региона.

Шамшат Аралбаев, аналитик проекта:

«Расширяя эту платформу, внедрить в эту платформу услуги учреждений, работающих в муниципальных службах районов области. Сейчас проводится работа. То есть мы собираем информацию. Затем после сбора информации начинается оцифровка. Затем интеграция. В конце , через информационный портал Туркестанской области пока город Кентау, позже жители по всей области смогут связаться онлайн с коммунальными предприятиями через этот портал».

Переход к цифровому государству «означает предоставление гражданам и предпринимателям открытых, прозрачных и удобных возможностей в режиме онлайн в любое время. Ожидается, что в этом году доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде в стране, увеличится до 80%.