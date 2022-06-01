Группа «ККС»: Предстоящий референдум – фундамент масштабных преобразований страны

Группа компаний «Казахстанские коммунальные системы», представленная в Шымкенте и Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областях, высказала поддержку проведения референдума по поправкам в Конституцию РК.

Накануне во всех дочерних предприятиях Группы — ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», ТОО «Энергопоток», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» — состоялись собрания коллективов, в ходе которых были подробно разъяснены новшества и особенности поправок в Конституцию страны, отмечены важность и масштабность референдума, дающего мощный импульс развитию страны и закладывающего прочный фундамент для будущих преобразований, которые положительно отразятся на каждом гражданине страны.

Было подчеркнуто, что Казахстан встал на путь коренных преобразований, провозгласил непререкаемым приоритетом верховенство Закона и защиту интересов, прав и свобод граждан. Об этом свидетельствуют такие поправки, как создание Конституционного Суда, выборы депутатов Мажилиса Парламента по смешанной избирательной системе, в том числе по одномандатным округам, усиление роли Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, объявление земли, воды, природных ресурсов страны принадлежащими народу.

Работники Группы «Казахстанские коммунальные системы» во всех регионах присутствия заверили, что всецело поддерживают инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева и готовы проявить активную гражданскую позицию, принять участие в голосовании на республиканском референдуме.