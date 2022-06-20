Ипотека под 2%. В Шымкенте стартовал прием заявок

Прием заявок продлится 1 месяц. В Шымкенте возможность оформить льготную ипотеку получат 449 семей, передает OTYRAR.

Ипотека под 2% с первоначальным взносом 10%. Сегодня в южном мегаполисе стартовал прием на участие в самой льготной ипотечной программе «Бакытты отбасы».

Участники программы получат займы на покупку жилья под 2 процента сроком на 20 лет. Первоначальный взнос составляет 10 процентов. Только в Шымкенте согласно лимиту, такую возможность получат 449 семей.

Участвовать в программе «Бакытты отбасы» смогут только граждане, стоящие в очереди на жильё.

Кто может принять участие?

-многодетные семьи;

-семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями;

-неполные семьи (с момента расторжения брака должно пройти не менее трех лет).

Условия программы:

-Ставка кредитования — 2% годовых;

-Первоначальный взнос 10%;

-Ипотечный кредит оформляется на 20 лет;

Сумма займа в Шымкенте — до 15 миллионов тенге.

Что можно купить?

Новую квартиру в новостройке;

Квартиру на вторичном рынке;

Частный жилой дом.

Какой у вас должен быть доход?

Доход на каждого члена семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 3,1 кратной величины прожиточного минимума. В 2022 году прожиточный минимум составляет 36 018 тенге, соответственно доход на каждого члена семьи не должен превышать сумму равную 111 655,80 тенге.

Вы можете получить кредит только при наличии основного дохода. Основным доходом является доход от трудовой и/или предпринимательской деятельности.

Также наличие кредитов могут повлиять на платежеспособность семьи. Поэтому желающим получить жилье по льготной ипотечной программе, необходимо погасить просрочки по кредитам до начала приема заявок. Все необходимые документы и дополнительные вопросы можно уточнить непосредственно в Отбасы банке или на сайте.

Прием заявок на участие в льготной ипотечной программе продлится с 20 июня по 19 июля.