Как изменилась Туркестанская область за 4 года

Туркестанской области исполнилось четыре года. За это короткое время, по словам акима региона, намного улучшилось социально-экономическое развитие.

Так, объем валового регионального продукта увеличился в 1,6 раза и составил 2,8 трлн тенге. Объем промышленной продукции вырос во столько же, а сельхозпродукции даже больше в 1,7 раза. Введено в эксплуатацию больше 800 квадратных метров жилья.

«Бюджет области увеличился в 1,7 раза и достиг 970,3 миллиарда тенге. В результате проделанной за пять месяцев текущего года работы сохранен положительный рост«, — говорит Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

В индустриальных зонах Туркестанской области заработали 44 объек­та на общую сумму 32 млрд тенге, создано 2 368 рабочих мест. В этом году планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов и создать еще больше новых рабочих мест. В Туркестанской области работают 150 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По этому показателю Туркестанская область занимает первое место в республике.

«В рамках программы «Экономика простых вещей» одоб­рено 315 проектов на 42,9 млрд тенге. По программе «Дорожная карта бизнеса-2025» планируется поддержать проектов на 2,2 млрд тенге. Благодаря мерам поддерж­ки МСБ объем произведенной продукции вырос на 47% и достиг 1,2 трлн тенге. В регионе продолжаются семинары-совещания в селах и городах, разъяс­няются пути развития предпринимательства, получения государственных льгот через соответствующие управления акимата«, — говорит Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

За пять месяцев года произведено сельскохозяйственной продукции на 199,3 млрд тенге. Благоприятная погода позволяет выращивать раннеспелые культуры и получать с одного участка по два-три урожая в год.

«В прошлом году по такому принципу было введено 3 тыс. проектов на 8 400 гектарах, собрано 145 500 тонн овощной продукции. В этом году посевная площадь составила 851 тысячу гектаров, план выполнен на 100%. С прошлого года посевные площади увеличились на 5 500 гектаров. Дополнительно построены теп­лицы . 71% всех теплиц в республике расположены в Туркестанской области«, — говорит Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

Аграрии области отдают приоритет технологиям капельного орошения, дождевания. Полеводы перешли на режим экономии воды, благодаря чему в отрасли повышается производительность. В этом году в регионе планируют собрать 3,1 млн тонн овощей, бахчевых и картофеля. Ожидается увеличение объема сельскохозяйственной продукции, темп роста планируется довести до 104%. Идет работа и по увеличению площади пастбищных угодий.

«В 2021 году за общими пастбищами было закреплено 135,8 тыс. га земель. При государственной поддержке поголовье скота и птицы увеличилось на 3–4%», — говорит Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

Для формирования продовольственного пояса на территории Туркестана реализуется 5 прорывных крупных инвестиционных проектов стоимостью 34,3 миллиарда тенге.

«Продовольственная безопасность — в центре внимания властей. В стабфонде сформировано 615,8 тонны товаров на 327,6 миллиона тенге. Плюс дополнительно 1 миллиард тенге будет выделен для закупа 12 видов социально значимых продовольственных товаров. Для пополнения стабфонда закуплено 136 тонн сахара. Кроме того, в Министерство сельского хозяйства и Продкорпорацию направлена заявка еще на 1000 тонн сахара«, — говорит Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

Туркестан становится центром туризма, культуры, медицины, образования, науки и спорта. В городе создаются условия для всестороннего развития жителей, особенно молодежи.

«Второй этап развития Туркестана предусматривает осуществление проектов на четырех территориях. Первая – зона аэропорта. Там будет воплощено в жизнь 12 проектов: построены гостиница на 100 мест, сад, теплица на 50 гектарах, откормочный комплекс на 10 тысяч голов КРС, молочно-товарная ферма на 1 200 голов. На второй территории – в административно-деловом центре планируется построить 57 объектов. Готов международный теннисный центр. Ведется строительство ледового дворца. Будут возведены конноспортивный комплекс, объекты отдыха и здравоохранения, инженерная инфраструктура. Также на этой территории в общей сложности планируется построить 4,8 миллиона квадратных метров жилья и ввести в эксплуатацию 46 тысяч квартир«, — говорит Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

Третья территория – прос­пект Бекзата Саттарханова, четвертая – культурно-духовный центр. Идет восстановление исторических объектов городища Культобе, благоустройство музея-заповедника «Азрет Султан». Кроме того, строятся жилой комплекс «Керуен сарай», коттеджный городок «Аманат», гостиница Medina Palace, культурно-духовный центр «Кылует».В целом на втором этапе развития Туркестана будет привлечено 1,3 трлн тенге инвестиций. Из них 1 трлн тенге, или 77%, – инвестиции частные.

«Стабильность будет, если промышленность превысит 1 трлн, сельское хозяйство достигнет 1,5 трлн и предпринимательство — 1 трлн. В настоящее время запущено несколько крупных проектов на производстве. К примеру, в Ордабасинском районе имеется нефтеперерабатывающий завод на 2 млн тонн, в текущем году будет введён в эксплуатацию завод по производству горюче-смазочных материалов из угля, в Тюлькубасском районе будет открыт завод по производству цемента, завод по производству химических веществ. В Туркестане планируется создать специальную экономическую зону, договориться с узбекистанскими инвесторами и построить завод по производству бытовой техники. Российский инвестор построит крупную теплицу на площади 500 га в Келесском районе. Без производственных помещений регион не будет развиваться. Этому приоритет будет отдан«, — говорит Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

Умирзак Шукеев опроверг слухи о том, что мавзолей Ходжа-Ахмета Яссауи может оказаться под угрозой разрушения. Аким пояснил, что регулярно советуются с ученными и археологами, которые заверяют, что здание стоит прочно и нет никакой опасности.

Говорили и о строительстве нового жилья. По сравнению с прошлым годом, темпы строительства увеличились в 2,3 раза.

«Общая площадь введённого в эксплуатацию жилья с начала года составила 191 тыс. кв. метров, что на 17% больше, чем в прошлом году. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 855 тыс. кв. метров жилья. В 2021 году в 8 населённых пунктах реконструирован водопровод, в 20 — подведён новый водопровод. В результате полностью охвачено 85% населённых пунктов, то есть 1 млн 932 тыс. человек, 94,5% обеспечены питьевой водой. Поставлена задача до 2025 года обеспечить 100% качественной питьевой водой», — говорит Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

В области решается проблема обеспечения природным газом. Общее количество населённых пунктов, обеспеченных газом, достигло 457.