Как работает общественный транспорт в день референдума

Пятого июня в день референдума жители и гости Шымкента могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно, передаёт OTYRAR.

С раннего утра на линию вышли автобусы по графику. Каждый пассажир может не оплачивать проезд, вне зависимости идёт он на референдум или нет.

«Я с 6 утра на работе, настроение отличное. Люди добрые и радостные. Терминал оплаты мы закрыли объявлением с надписью бесплатно»,— сказал водитель автобуса номер 10.

Жители едут на работу и по другим делам, кто-то на республиканский референдум с самого утра.

К слову, в городе свою работу начали 312 избирательных участков. Правом голоса обладают 631 133 шымкентца.