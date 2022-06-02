Будут ли казахстанцев вакцинировать от оспы обезьян

Что будет делать минздрав, в случае если в Казахстан привезут обезьянью оспу? По словам министра здравоохранения, наши специалисты готовы к этому.

Но пока, в Казахстане случаев заражения оспой обезьян не зафиксировано. Всем въезжающим в страну измеряют температуру. Если она повышена, пассажиров авиарейсов изолируют в инфекционные стационары и обследуют. Основные симптомы заболевания — высокая температура, выраженная интоксикация, слабость, головная боль, покраснения на коже, сыпь. На случай оспы обезьян, уже подготовлена диагностика, заверили в минздраве. Это специальные тесты, чтобы подтвердить или исключить заболевание.

«Вакцинация всего населения проводится при эпидемии в мире или стране, или при случаях высокой смертности или тяжелых последствиях. На сегодняшний день ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию. Раньше это заболевание было очень распространено, до 1980 года. Наши граждане тоже вакцинировались», -говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.