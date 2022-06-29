Мужчину с 1 кг наркотиков задержали полицейские в Туркестанской области

Экспертиза показала, что это была марихуана весом более 1 киллограмма.

Так, в Сайрамское районное управление полиции обратился житель района и сообщил о том, что на улице он заметил подозрительного мужчину. Получив сообщение, сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. Полицейские заметили мужчину, находившегося в салоне автомобиля, и попросили предоставить документы.

Также при обыске стражи порядка обнаружили на заднем сиденье автомобиля полиэтиленовый пакет с содержимым, похожее на наркотическое вещество. Они изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу.

По результатам заключения изъятое наркотическое средство оказалось марихуаной, общим весом более 1 килограмма.

В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».