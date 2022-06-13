Наркотики выращивал у себя дома житель Шымкента

В южном мегаполисе полицейские задержали мужчину, который выращивал во дворе дома сразу 2 вида наркосодержащих растений, передает OTYRAR.

Как сообщили в полиции, мужчина организовал на дому некую мини- нарколабораторию по выращиванию запрещенных растений.

При обыске у него обнаружили 118 кустов опийного мака и 7 кустов конопли.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Отметим, согласно законодательству, посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 8-и лет.