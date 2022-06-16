Названы имена злостных должников по налогам в Шымкенте

Начальник управления непроизводственных платежей департамента госдоходов г. Шымкента Бауыржан Омартаев предоставил список неплательщиков налогов с многомиллионными долгами.
Речь идет о задолженностях по транспортному налогу.
- Бекжанов Алмас, долг – 6,1 млн тенге, зарегистрировано 2 транспортных средства;
- Сейдахметов Марлен, долг – 4,4 млн тенге, зарегистрировано 3 транспортных средства;
- Жабаев Ермембай, долг – 4,3 млн тенге, зарегистрировано 46 транспортных средств;
- Халдаров Кудратулла, долг – 3,7 млн тенге, зарегистрировано 2 транспортных средства;
- Күзенбаев Гани, долг– 3,5 млн тенге, зарегистрировано 2 транспортных средства;
- Адилов Бахтияр, долг – 3,3 млн тенге, зарегистрировано 5 транспортных средств;
- Ахмет Абай, долг – 3,2 млн тенге, зарегистрировано 1 транспортное средство;
- Озарбаев Асан, долг- 6 млн тенге, зарегистрировано два транспортных средства. Транспортный налог он не оплачивал с 2015 года.