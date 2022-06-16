Названы имена злостных должников по налогам в Шымкенте

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Шынар Оразова
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Бауыржан Омартаев
Начальник управления непроизводственных платежей департамента госдоходов  г. Шымкента Бауыржан Омартаев

Начальник управления непроизводственных платежей департамента госдоходов  г. Шымкента Бауыржан Омартаев предоставил список неплательщиков налогов с многомиллионными долгами.

Речь идет о задолженностях по транспортному налогу.

  • Бекжанов Алмас, долг – 6,1 млн тенге, зарегистрировано 2 транспортных средства;
  • Сейдахметов Марлен, долг  – 4,4 млн тенге, зарегистрировано 3 транспортных средства;
  • Жабаев Ермембай, долг – 4,3 млн тенге, зарегистрировано 46 транспортных средств;
  • Халдаров Кудратулла, долг – 3,7 млн тенге, зарегистрировано 2 транспортных средства;
  • Күзенбаев Гани, долг– 3,5 млн тенге, зарегистрировано 2 транспортных средства;
  • Адилов Бахтияр, долг – 3,3 млн тенге, зарегистрировано 5 транспортных средств;
  • Ахмет Абай, долг  – 3,2 млн тенге, зарегистрировано 1 транспортное средство;
  • Озарбаев Асан, долг- 6 млн тенге, зарегистрировано два транспортных средства. Транспортный налог он не оплачивал с 2015 года.

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