От детей до пенсионеров. Массовый забег состоялся в честь Дня города

Больше 500 жителей города одолели дистанцию в пять километров за сорок минут.

Мероприятие было организовано за счет спонсорских денег, сообщает OTYRAR.

Утро субботнего дня на проспекте Кунаева было непривычно людным. Спортсмены улыбались, разминались и с удовольствием давали интервью. Повод подходящий — день рождения Шымкента!

Главное в забеге — правильный настрой, выносливость, удобная спортивная одежда и обувь! Кто-то захватил с собой бутылку с водой. Другие — чтобы победить собственный рекорд — смарт часы! До старта массового забега остаются считанные минуты. Участники марафона немного волнуются. Их поддерживают проезжающие мимо автолюбители Шымкента.

Перед забегом — разминка! Разогреться шымкентцам помогают фитнес-тренеры.

У каждого из участников свои секреты правильного бега. Кто-то готовился целый год, кто-то учился правильно дышать и распределять силы на всю дистанцию. Карлыгаш Аблаева на марафон привела всю семью. Женщина работает врачом — в силу своей профессии знает всё о здоровом образе жизни. Своего возраста Карлыгаш не скрывает — ей скоро 60. Оставаться бодрой ей помогает спорт. Она не пропускает ни одного марафона.

Карлыгаш Аблаева, жительница г.Шымкента:

«Девиз хороший есть — в здоровом теле — здоровый дух! Мы это поддерживаем! Спортом я вообще стараюсь заниматься всегда, у нас уже в привычке все время ходить».

В забеге участвуют не только любители, но и чемпион мира по боксу! У Биржана Жакыпова своя мотивация.

Биржан Жакыпов, чемпион мира по боксу:

«Я сегодня рано проснулся, подготовился к забегу ко Дню города. Пришел сюда с хорошим настроем! Призываю молодежь заниматься спортом и вести здоровый образ жизни!».

На старт, внимание, марш! Любители и профессионалы должны преодолеть дистанцию 5 километров. Финиш — площадь Наурыз.

Бегут сегодня все! Парни и девушки, отцы и дети. Все они массово поздравляют родной Шымкент с праздником.

«Шымкентцы, поздравляю с днем города! Надеюсь такие забеги будут чаще. Желаю нашему народу мирного неба над головой и здоровья«,- говорит участник забега.

«Марафон крутой, нормально. Шымкент с днем рождения»,- рассказывает участница.

«Поздравляю город с его днем! В забеге участвую в 10-ый раз. Забег вообще классный»,- говорит житель города.

Дистанция в пять километров преодолена! На участников забега надевают медали и встречают их аплодисментами.

Пять километров быстрее всех пробежал Азизхан Камильжанов. Дистанцию он преодолел за максимально короткое время — спортсмену понадобилось всего 15 минут!

Азизхан Камильжанов, житель г.Шымкента:

«Я вот сегодня добежал до финиша первым за 15 минут. Это всё не с проста, всё благодаря усердным тренировкам. Жарко сегодня, не смотря на то, что утро, но я рад. Поздравляю всех с праздником, призываю бегать»

Дистанцию смогли преодолеть и пенсионеры, и дети.

«Мне 10 лет, марафон был просто супер! Мне очень понравилось бегать пять километров. Мы устали, но ощущения просто супер!»,- делится подросток.

«В забегах второй раз участвую, нормально себя чувствую. Сейчас я на пенсии. Веду активный образ жизни. Я инструктор по альпинизму. По горам очень много хожу. В детстве легкой атлетикой занимался»,- рассказывает пенсионер.

Массовый забег помогли организовать спонсоры. Участвовало в нём больше 500 шымкентцев. Бегунов сопровождали медики и полицейские. Благо помощь врачей никому не понадобилась.

Ермек Дарменов, и.о. руководителя управления спорта г.Шымкента

«Сегодняшний массовый забег был организован управлением спорта при поддержки акимата. Участвовали в забеге более 500 человек. Главная цель — развить массовый спорт. Отличное мероприятие ко Дню города, считаю!».

Медицинская помощь участникам забега не понадобилась. Управление спорта планирует сделать забег регулярным.