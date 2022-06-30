Педагогов зовут работать в глубинку на ставку в 2,5 оклада

Продолжается прием заявок от педагогов, которые решили переехать в сельскую местность и обучать детей.

Программу запустили в министерстве образования. Они определили четыре региона, где есть большой дефицит кадров. И решили простимулировать педагогов, чтобы они переехали в эти регионы.

Главный педагог Шымкента не против отправиться в глубинку, обучать сельских детей. Жанат Тажиева ответила на вопрос, выгодно ли педагогам переезжать в отдаленные регионы, где обещают платить почти 800 тысяч тенге в месяц.

«Если я была бы учителем, я работала бы, потому что там оплата двойная, там квартиру предоставляют, дополнительно могут заработать. Люди уезжают в Корею зарабатывать, а если есть багаж знаний, нужно ехать и работать«, — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

В минобразовании выяснили, что в четырех регионах страны — Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматинской — остро не хватает педагогов. И решили запустить программу стимулирования. Ее задача — привлечь лучших педагогов в регионы со слабым качеством образования. Учителям, которые переедут в глубинку, предоставят заработную плату в два с половиной раза больше оклада, возместят оплату съемного жилья и комуслуг.

А их детей обеспечат местами в детских садах и общеобразовательных школах. Желающих принять участие в программе немало. Больше всего учителей готовы приехать на работу в Алматинскую область, на втором месте идет Туркестанская область.

«В основном это педагоги математики, физики, начальных классов, русского языка и литературы. С 16 июня был запущен прием документов претендентов, кто желает участвовать в программе, поступило 1088 заявок, они рассматриваются», — говорит Жомарт Карамбаев, заместитель председателя комитета дошкольного и среднего образования.

В глубинку отправят не всех. Педагоги, претендующие на двойное жалование, должны будут пройти собеседование, компьютерное тестирование, а также написать эссе. Трудовой договор с прошедшими конкурс педагогами заключат на пять лет.