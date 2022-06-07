Подпольные цеха по изготовлению алкоголя обнаружили в Шымкенте

В Шымкенте уничтожили алкогольную продукцию, которую изготавливали в подпольных цехах.

Стекляные бутылки раздавили, а алкоголь вылили. Два цеха были расположены на территории города. Один в частном доме, второй на территории одной из городских индустриальных зон. Оба цеха выявили сотрудники департамента экономических расследований. Ими заводили двое мужчин 47 и 33 лет. При этом друг с другом преступники знакомы не были.

В цехах обнаружили 6 тысяч именных пустых бутылок водки с искусственными учетно-контрольными марками и 1200 уже заполненных бутылок.

Изъяли и пустили под пресс также 18 коробок с крышками и около 2 тонн спиртовых жидкостей. Обвиняемые признали свою вину.

«Приговором суда один из обвиняемых привлечен к общественным работам на 300 часов. Второй обвиняемый оштрафован на сумму 1 531 500 тенге», — говорит Мейрам Мухтаров, руководитель отдела департамента юстиции по г. Шымкенту.