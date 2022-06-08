Поправки принятые на референдуме вступили в силу

С помощью референдума в Конституцию Казахстана внесли 56 поправок в 33 статьи.

5 июня на всенародном голосовании казахстанцы решали быть ли поправкам и изменениям в Конституции или нет.

Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию 8 июня опубликован в газете «Казахстанская правда».

Основные изменения:

Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом.

Родственникам президента запрещается занимать высокие государственные должности.

Земля и её недра принадлежат народу.

Земля и её недра принадлежат народу. Казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд.

В Казахстане не будет смертной казни.

Депутатский корпус мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе.

Президентскую квоту в сенате сократят, квоту АНК в мажилисе упразднят.

Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей.

Исключены положения об особой роли и привилегиях первого президента

По итогам референдума ЦИК сообщает следующее:

– число граждан, принявших участие в голосовании, – 7 985 769, или 68,05 процента;

– число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 6 163 516, или 77,18 процента принявших участие в голосовании;

– число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 1 490 470;

– число бюллетеней, признанных недействительными, – 205 924;

– в 17 областях, городах респуб­ликанского значения и столице граждане, принявшие участие в голосовании, проголосовали за положительное решение вопроса.

Референдум по вопросу «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес­публики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года», состоялся, так как в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес­публики Казахстан», вынесенный на респуб­ликанский референдум 5 июня 2022 года, считается принятым, так как за положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов респуб­ликанского значения и столицы.