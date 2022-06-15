Прокуроры Туркестанской области ведут тотальный контроль

В Толебийском районе успешно развивается цифровизация и в надзорном органе. Главный прокурор уверяет, что его двери всегда для жителей открыты, приемы ведутся каждый день.

Нарушений и обращений много, каждое рассматривается в индивидуальном порядке, к слову, снизились риски коррупции.

КАК СТАТЬ БЛИЖЕ К НАРОДУ?

Попасть к прокурору Толебийского района оказалось несложно. У входа в надзорный орган табличка: Оразали Абдраманов принимает два раза в день. Все обращения жителей рассматривают на месте! Проигнорировать их невозможно, все регистрируется в электронной базе!

Нарушают и госорганы, среди которых стражи порядка, сотрудники акимата, никто безнаказанным не остается, уверяют в надзорном органе.

«У нас нет такого, чтобы прокурор принимал один раз в неделю. Люди приходят, если я на месте и нужна моя помощь, конечно принимаю. Мы реагируем на социальные сети, на публикации в СМИ, на разные обращения. Если получается, стараемся решить сразу. Скажу так, обращений много, мы стараемся не оставить в стороне ни один вопрос. Говорить о том, что прокуратура закрыта, я с этим не согласен», — говорит прокурор Толебийского района Оразали Абдраманов.

НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

В прокуратуру Толебийского района обратился житель. Мужчина пожаловался на полицейских, которые остановили фуру с товаром и отправили на штрафстоянку. В прокуратуре дело рассмотрели в пользу гражданина, после чего полицейских наказали!

«Если есть нарушения, мы сразу их фиксируем и разбираемся. Коррупционные риски минимальные, их нет. К нам обратился житель, он рассказал, что водитель его большегрузного авто нарушил ПДД. После чего полицейские отправили на штрафстоянку фуру вместе с грузом, а это незаконно. Мы в этот же день рассмотрели обращение и разобрались. Авто вернули хозяину, а полицейские наказаны«, — говорит прокурор Толебийского района Оразали Абдраманов.

УМНЫЕ РАЗУМ СЛЕДИТ



Работа цифровизации налажена, говорит Оразали Абдраманов. В надзорном органе ведется тотальный контроль за обращениями и ходом следствия.

Что касается личных данных и кибератак, в надзорном органе уверены, что с этим проблем нет. Если у человека есть вопросы или жалобы, прокуроры готовы оказать необходимую помощь.