Рахат приостанавливает работу из-за дефицита сахара

Рахат приостановил производство сахарозатратных карамели «Барбарис» и ирисок, передает OTYRAR со ссылкой на Forbes.kz.

Такое решение в компании объяснили недостаточностью объемов сахара. Ситуацию прокомментировал председатель правления фабрики «Лотте Рахат» Константин Федорец. По его словам, сейчас компания скупает весь доступный сахар, который есть у местных производителей, но этого все равно мало.

Кроме того остановилась работа фабрики в Шымкенте.

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«На данный момент мы не производим карамель «Барбарис» и ириски, хотя эти продукты пользуются высоким спросом, но они очень сахарозатратны. Поэтому мы отказались от всех продуктов с высоким содержания сахара, потому что его просто нет. Из-за этого и наша фабрика в Шымкенте простаивает. Пока мы ее приостановили до июля. В июле ожидается поставка сахара, и мы продолжим работать», — сообщил председатель правления фабрики «Лотте Рахат» Константин Федорец.