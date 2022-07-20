Акимат Шымкента отреагировал на «сахарную истерику» в городе

Местные власти прокомментировали сложившуюся ситуацию с сахаром в Шымкенте.

Накануне социальные сети всколыхнула очередная видеозапись с ажиотажом вокруг белого песка в одном из гипермаркетов города. На кадрах видно, как за доступным сахаром выстроилась целая очередь. У одной из женщин даже случилась истерика. Все происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в сеть.

Местные власти отреагировали на провокационное видео и поспешили заверить, поводов для беспокойства нет. Сахара-песка на территории Шымкента в достаточном количестве, дефицита нет. Горожан просят не прибегать к необоснованным ажиотажным действиям.

«В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и для оборота регионального стабилизационного фонда, заключен договор с ТОО «Magnum Cash&Carry». На основе договора в соответствии с решением комиссии ежеквартально утверждаются цены на 19 продовольственных товаров первой необходимости.

Сегодня, согласно условиям контракта, розничная цена сахара-песка в 18-ти торговых сетях составляет 440 тенге», — сообщили в ведомстве.

Однако, для исключения спекулятивных действий в городе действуют ограничения — доступный сахар ценой в 440 тенге за кг продают лишь по 2 кг в одни руки.

Тем временем, в магазинах у дома сахара либо вовсе нет, либо стоит он в два раза дороже, в среднем по 830 тенге за килограмм.

Напомним, неделей ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев отчитал правительство и объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за сложившуюся ситуацию с сахаром в стране.

«Мы сегодня видим, что происходит в магазинах. Это позор!», — заявил Токаев.

Правительству поручили в кратчайшие сроки разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Как отреагируют исполнительные власти, увидим в ближайшем будущем.