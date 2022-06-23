Россиянин пропал при загадочных обстоятельствах в Шымкенте

Кирьянов Александр — гражданин РФ приехал в Шымкент отдыхать и пропал без вести. Его разыскивают уже 23 дня, передает OTYRAR.

Мужчина проживал в гостинице в микрорайоне Нурсат. 1 июня он вышел из номера и так и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Причем в номере Александр оставил все свои вещи, документы и сотовый телефон. Ситуацию усугубляет состояние здоровья — мужчина страдает хронической болезнью почек и почечнокаменной болезнью.

1 июня он должен был вылететь домой из Шымкента в Москву, но родные, которые поехали его встречать в аэропорт, так и не дождались Александра. Последний раз они общались по телефону 30 мая. Его поисками занимается волонтерское движение LIDER.

«Он жил в гостинице тут. Подозрительно, что хозяин гостиницы, обнаружив телефон и документы 2 июня не сообщал в милицию и не отвечал отцу по телефону до 6 июня, пока мы не разыскали гостиницу, тогда он вызвал полицию. Только потом выяснилось что Александр пропал, оставив все вещи и документы в номере«, — говорит Людмила Герасимова, координатор движения LIDER по поиску пропавших людей.

Если кто-либо видел данного человека или знает о его местонахождении просим сообщать по номеру телефона: 8 777 679 18 24 либо 102.