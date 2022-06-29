Рост заболевания коронавирусом наблюдается в Шымкенте

В Казахстане шестой день подряд увеличивается число заболевших коронавирусом.

В лидерах по распространению опасной инфекции Алматы, Нур-Султан и Шымкент, а также Карагандинская и Акмолинская области.

Как утверждают в Минздраве, чаще всего болеют граждане, которые не привились или не ревакцинировались. Немалую роль сыграл сезон тоев. Увеличилось и количество зарубежных поездок. Люди теряют бдительность и не соблюдают мер безопасности.

Айгуль Турумбетова, заместитель руководителя ДСЭК г.Шымкента:

«С 20 го июня по 25 июня была регистрация по три случая каждый день. Среди заболевших в основном отмечаются люди с симптомами. Около 70-80 процентов заболевших с симптомами. Но, есть и безсимптомные. По постановлению главного санитарного врача, люди заболевшие коронавирусом с симптомами изолируются и лечатся по протоколу. А безсимптомные заболевшие находятся на медицинском наблюдении без домашнего карантина».

В поликлиниках Шымкента есть на выбор три вакцины: QazVac, Verocell, Pfizer.