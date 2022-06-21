С 1 июня в водоемах Казахстана утонули 19 детей

Жаркая погода шымкентцев ожидает уже в ближайшие дни. И снова водоемы станут центром притяжения детворы.

Но вода таит в себе немало опасностей. И даже если ее совсем немного, а вы умеете плавать. На глубине могут оказаться острые камни, разбитые бутылки, течение может оказаться слишком быстрым или вдруг сведет ногу. Именно поэтому спасатели выходят в ежедневные рейды по местам, где купаться запрещено. Так, на реке Бадам специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям поймали компанию ребят, которые плавали в не оборудованном для этого месте. Некоторые бросились наутек сразу, с другими удалось провести разъяснительную работу.

«Нам никто не сказал, что здесь нельзя купаться. Сейчас жарко, а мы умеем плавать», — говорит купающийся мальчик.

Рейды усиливают в праздничные и выходные дни. Сначала родителям ребят выносят предупреждение, на второй раз штрафуют. Хотя бы так можно донести до них, чтобы детей не отпускали купаться в не оборудованные для этого места. Ведь каждый из них может оказаться на месте тонущего.

«Если ребенок обучен плаванию, мы ему советуем не паниковать, успокоиться, когда человек чувствует что он тонет, он тратит силы. И если он находится вблизи берега, у него есть шансы доплыть, спасти самого себя. Если много людей рядом, тоже, это один из шансов выжить. Если нет такой возможности, но мы советуем купаться- одному не идти, всегда в паре, или в группе, человек когда видит что-то случилось, то могут прийти на помощь», — говорит Зарипа Турысбекова, пресс-секретарь ДЧС г.Шымкента .

При этом спасатели советуют не бросаться на «амбразуру», и не спасать тонущего, если плавать вы сами не умеете. Иначе есть риск утонуть самому. Лучше вызвать спасателей и позвать на помощь жителей ближайших домов, прохожих или других купающихся, кто умеет плавать.

В Шымкенте есть три официально разрешенных мест для купания. Это два водохранилища — Тогуз и Бадам, а также истоки реки Кошкар-аты. В самую жару тут и яблоку негде упасть. Главная водная артерия Шымкента так и манит ребятню искупаться в прохладной воде. К истокам Кошкар-аты освежиться приходят целыми семьями.

«Вода ледяная, но нам очень нравится. Здесь здорово!», — говорят купающиеся.

Купаются дети всех возрастов, ныряют и взрослые. За безопасностью детей в реке следят спасатели, здесь установлена специальная спасательная вышка.

Но из-за несоблюдения правил безопасности на воде, с начала года в Казахстане утонули 81 человек. С начала купального сезона, то есть с первого июня, утонули 36 человек, из них 19 детей. Спасатели дают несколько рекомендаций.

Неподготовленным людям лучше не купаться в воде температурой ниже 16 градусов. Этого достаточно, чтобы человек получил переохлаждение при длительном нахождении в воде. Особенно опасно плавание вне купального сезона для людей в состоянии алкогольного опьянения. Важно следить за своим самочувствием, поскольку его ухудшение нередко приводит к гибели людей на воде. К такому печальному исходу могут привести судороги, потеря сознания и головокружение.