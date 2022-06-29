Синоптики рассказали, когда спадет жара в Шымкенте

В Шымкенте жара достигла пика. Это подтверждают синоптики. Сегодня температура воздуха в городе поднялась до 41 градуса.

В связи с этим на этой неделе увеличились звонки на 103, 112. Однако, уже с четверга температура воздуха будет немного снижаться уверяют работники Казгидромет.

От высокой температуры воздуха вода закипает. Но выбора у сварщиков нет, работа на магистральном трубопроводе должна завершиться в срок.

Мукагали Зиялов, рабочий ГКП «Куатжылуорталык-3»:

«При жаркой погоде когда проводишь сварочные работы вдвойне тяжелее».

Гани Болатов, сотрудник ГКП «Куатжылуорталык -3:

«Вот сейчас мы проводим работы на улице Толстого. Подготовка к предстоящему отопительному сезону. Очень жарко, но что делать, работа есть работа. По нормативу после 30 минут сварочных работ, надо отдыхать 40-50 минут».

Количество обратившихся в службу скорой медицинской помощи за последнюю неделю июня резко возросло. 2 тысячи 500 звонков в сутки!

Эльмира Тасбауова, старший врач:

«Чаще вызывают при сердечных приступах, а также есть сезонные заболевания: кишечная и вирусная инфекция. Просьба к жителям, которые звонят на 103, отвечать на все вопросы оператора, и честно говорить о симптомах. Это очень важно , потому что мы должны знать какую бригаду направить».

Впрочем, шымкентцы к солнцепёку привыкли, и даже без кондиционеров спасаться от изнурительной жары наши люди умеют.

жительница:

«Носим платки , надеваем детям на голову кепки. В сумке есть вода и детям также при выходе на улицу, даем бутылку с водой».

«Когда вот жарко в автобусе кондеры включены. Конечно, очень сложно. На остановке очень жарко, в автобусе работают вентиляторы. Люди болеют от пота и простуды после попадания внутрь».

Тяжело в жару приходится и водителям автобусов. Капризничают и пассажиры.

Торехан Кудайбердиулы, водитель автобуса:

«Один говорит выключи кондиционер, другие кричат включи! Не знаешь, кого слушать. Вот выехал с Автонура выключил. Сейчас доеду до Нуртаса все будут просить — включить».

Температура воздуха в Шымкенте и Туркестанской области превысила сорокоградусную отметку. Синоптики обещают, жара начнёт постепенно отступать уже 30-го июня.

Жанат Жарменова, ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет»:

«По Туркестанской области сегодня пик жары. В Шымкенте в 3 часа дня температура в тени поднялась до 40-ка градусов. В Туркестане 42. Такая жара только сегодня. С завтрашнего дня, в связи со сменой антициклона, с северо-запада, температура воздуха немного снизится. Днем температура воздуха в Шымкенте составит 36-38 градусов . В ближайшие двое суток, будет 31-33 градуса, дальше будет 33-35».

Служба Казгидромета зафиксировала 44 градуса жары в Кызылкуме и Созакском районе. А в Толебийском — столбик термометра держится на отметке 34-35 градусов.