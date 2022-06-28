Студенты шымкентского вуза распространяли мефедрон и экстази

Парни занимались реализацией мефедрона и экстази на территории Шымкента и Туркестанской области, передает OTYRAR.

Фасовщики синтетики попались с поличным, когда прятали в раскопанной яме под кустами очередную дозу наркотиков.

При проверке в карманах у студентов полицейские нашли 6 обмотанных скотчем пакетиков и 168 свертков с синтетическими наркотиками.

Куда более интересную находку полицейские обнаружили на квартире, где проживали парни. Там у них была организована некая мини-нарколаборатория — весы, термоусадочные трубки, изоленты и скотчи для расфасовки, а также 52 полиэтиленовых пакетиков с таблетками экстази, порошкообразный мефедрон и гашиш. Общий вес изъятой «синтетики» составил более 300 грамм.

Оказалось, что такие пакеты с расфасованными наркотическими средствами предприимчивые студенты оставляли в тайниках для закладчиков.

Подозреваемые задержаны, ведется досудебное расследование. Согласно законодательству, совершение данного преступления наказывается лишением свободы.