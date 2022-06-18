Тонны мороженого вывезли на Арбат Шымкента

Праздничное утро в Шымкенте. Музыка, танцы и тонны мороженого! В городе проходит двухдневный сладкий праздник Балмуздак-ФЕСТ.

Стаканчики, пломбир, эскимо. Мороженое ванильное, апельсиновое, шоколадное, с экзотическими фруктами. Есть даже жареное мороженое — его надо попробовать, обязательно, вкус — не передать словами! И куда без знаменитой — Ностальгии. Мороженое выпускают больше 20 лет. Это своеобразная визитная карточка Шымкента.

На фестивале мороженого можно не только отведать сладкий десерт, но и подкрепиться сытным пловом и шашлыками.

Конечно, мороженое — это прежде всего эмоции, говорят организаторы — управление туризма. Освежающий и аппетитный сюрприз подготовили ко Дню рождения любимого города.

«Мы организовали такой фестиваль и попытались сделать приятное жителям и гостям. В Шымкенте в это время очень жарко, а тут мороженое. Многие едут к нам, это радует. Очень много туристов едет. Аким Шымкента Мурат Айтенов призвал предпринимателей держать оптимальную цену для гостей и жителей. Всех ждем!», — сказал Ерлан Кыдыров, руководитель управления туризма и внешних связей г. Шымкента.

Фестиваль мороженого продлится на Арбате два дня. Каждый желающий может попробовать сладкий десерт.