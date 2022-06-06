Трехлетняя Дарина нуждается в помощи

Дарине через 2 месяца исполнится 3 года. В столь раннем возрасте на долю ребенка выпало большое испытание. Девочка болеет раком 4 степени и нуждается в дорогостоящем лечении.

Со слов матери, на постановку диагноза ушло много времени. Обследование затянулось почти на полгода. В результате у девочки выявили нейробластому- высокозлокачественную опухоль нервной системы.

Дарине требуется дорогостоящее лечение в Турции. Сумма первого взноса 25 тысяч долларов США за диагностику и первую химиотерапию. Общая сумма сбора — 35 тысяч ЕВРО.

Желающие помочь маленькой Дарине победить болезнь, могут высылать любую сумму по следующим реквизитам.

КАСПИ: 8 775 385 63 70 Ирада Х (мама);

КАСПИ: 8 775 625 48 88 Альберт Х (папа);

ХАЛЫК: 8 775 625 48 88 ALBERT KHIKMATULLIN;

ХАЛЫК КАРТА: 4405 6397 7394 0919.