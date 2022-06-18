Умирзак Шукеев встретился с населением Арыси

Три года прошло со дня взрывов в Арыси. Аким Туркестанской области посетил город и узнал, как живут люди.

Жара +45. Сегодня сложно представить что в июне 2019 года, в городе летали бомбы, снаряды, осколки и смерть буквально бегала за каждым жителем.

Сейчас Арысь живет спокойной жизнью, там многое изменилось, там новый аким. К слову, женщина аким Гульжан Курманбекова для жителей стала своей в прямом смысле.

Ее уважают! Одни критикуют, другие хвалят, но большинство женщину акима уважают. По результатам опрошенных нами жителей, многие верят в акима и желают ей удачи.

Умирзак Шукеев глава региона приехал в Арысь со своими подчиненными, он осмотрел несколько объектов и пошел на встречу с жителями. После короткого отчета, глава региона перешел на «вопрос-ответ».

Одни просят дорогу, школу, другие помочь в решении квартирного вопроса, некоторые просят контролировать ту сторону, откуда в 2019-ом летели бомбы и снаряды.

«У многих одно желание, чтобы не повторилась трагедия 2019 года. Нам этого хватило. Если сегодня в Арыси об этом ничего не напоминает, а в душе тревога осталась навсегда. Живем хорошо, все есть. Есть конечно и проблемы, но они решаемы. Наш аким Курманбекова старается. Нормально все у нас», — говорит Аман Тохтар.

Глава региона после беседы с жителями дал поручение своим подчиненным, чтобы все вопросы были отработаны. Он пообещал приехать в Арысь совсем скоро и проследить, как просьбы горожан отработаны.

«Народ должен давать оценку, я считаю что аким Арыси хорошо работает, нужно это признать. Если народ доволен, тогда проблем нет», — сказал Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

Что касается проблем — одна из важных это оплата денег за строительство после взрывов. Предприниматели жалуются, что государство с ним не рассчиталось. Аким региона заверил, что будет этот вопрос поднимать на уровне правительств. А если там не услышат, то будет обращаться в суд на тех, кто подвел предпринимателей.