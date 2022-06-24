В Асар-2 проведут долгожданную воду

Больше тысячи абонентов мкр «Асар 2» получат доступ к питьевой воде уже в конце ноября, передает OTYRAR.

Подрядчики уверяют, работы завершатся раньше указанного срока. На участке уже прокладывают трубы, работы ведутся круглые сутки.

Работы на участке ведутся 24/7. На новом участке больше 900 домов, воды тут не было никогда, жители пользовались привозной. Если строители уложатся в сроки, жители планируют устроить той.

«Мы два года как переехали сюда, у нас вода привозная, но мы хотим нормальную воду. Аким приезжал к нам и сказал, что воду до конца года дадут, мы верим, так как работы уже тут начались. Ой, слава Аллаху, заживем как нормальные люди»,- говорит Каракоз Атабаева.

Сроки глава Шымкента установил минимальные. Подрядчики дают слово закончить все раньше срока.

«Я даю слово, что воду мы подадим раньше указанных сроков. А установлены у нас сроки до 30 ноября. Вода будет чистая. Мы учли все, вот те участки, где еще нет домов, мы к ним выводим трубу, чтобы потом не было проблем», — сказал Темирхан Абдешбеков, начальник ПТО «Сарыагаш — Аман».

Главный коммунальщик мегаполиса уверяет, что в 2023 году проблем с водой в Шымкенте не будет, осталось только решить вопросы с подключением голубого топлива и электричества.

«Мы на участке Асар-2 уже воду подали, теперь остался второй участок, там работы завершатся уже к концу года, что касается вопроса с водоснабжением, в 2023 году проблемы с водой в Шымкенте не будет. Это однозначно! А что касается электричества и голубого топлива, там планируем тоже решить в короткие сроки», — говорит Боранбай Булатбеков, руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента.

В Шымкенте полным ходом идёт работа по газоснабжению и подключению электричества, власти обещают уложиться в сроки.