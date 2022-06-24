В Сайрамском районе самовольное возведение жилых домов обрело массовый характер

Житель села Карабулак Сабыржан Халманов возводит жилье без разрешительных документов.

О том, что земельный участок не предназначен для строительства дома, многодетного отца предупредили в местном акимате. Но главу семейства это не останавливает. Говорит, семья у него большая, потому и строит дом, несмотря на запрет.

Сабыржан Халманов, житель села Карабулак:

«Мы попросили земельный участок в акимате, нам отказали. Денег там тоже не дают. У меня четыре сына, снохи и внуки. Места для нормальной жизни нет. А жить где-то надо нам, простому народу. Другого выхода у меня нет, поэтому и начал стройку».

Абдишукир Абдазимов, житель села Карабулак:

«Земельный участок я купил без документов. Мы делаем то, что делают остальные жители. Я без разрешения строю дом. Соседи же строят! Здесь многие так построили себе жилье».

В Карабулаке проживают около 60 тысяч человек. Незаконно построеных домов свыше тысячи. Сельчан не могут остановить ни местные власти, ни компетентные органы. Большинство самовольно построенных домов возведены на землях сельхозназначения.

Камилжон Абдилахатов, аким поселка Карабулак:

«Некоторые выкапывают фундамент, утром приходишь, уже заливают опалубки. Жители игнорируют предупреждение «остановить строительство» и всего за одну ночь успевают залить фундамент и поднять стены дома. Бывают семьи, которые за сутки возводят целый каркас дома. Мы не можем следить за ними ночью, так как это нерабочее время».

В сельском округе в очереди на землю стоят более семи тысяч человек. За последние 10 лет земельные участки никому не выдавали.

Шухратулла Убайдуллаев, заместитель акима Сайрамского района:

«Суд признает собственника земельного участка или же хозяин должен выкупить землю у государства по кадастровой цене согласно алгоритму. Но на это жители не согласны. Многие отказываются от покупки, у них не хватают на это денег».

Помимо жилья, на сельскохозяйственных землях построены еще 28 бизнес-объектов. Дело по их сносу дошло до суда.