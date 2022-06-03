В Шымкенте массово крадут газовые редукторы

В Шымкенте участились случаи кражи газовых редукторов. Злоумышленники вскрывают ящики, срезают замки и выкручивают дорогостоящее устройство.

Стоимость одного такого редуктора 40 тысяч тенге. К расследованию похищенных редукторов подключились полицейские Шымкента.

«За 2021-ый и 2022-ой годы в Шымкенте было зарегистрировано порядка 50 случаев краж газовых редукторов. Заведено 16 уголовных дел. Задержанные украденное вернули. Похищают также газо-регуляторные устройства, газопровод, колпаки. Департаментом полиции устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Если вы заметили подозрительных людей, без формы сотрудников газовых компаний, возле счётчиков, немедленно вызывайте 102», — заявил заместитель начальника ПТО АО «КазТрансГаз Аймак» Елдар Куандыков.

«КазТрансГаз» напоминает и об ответственности за нерегламентируемую установку газового оборудования. За последний год было зарегистрировано 395 случаев отравления угарным газом, 8 из которых закончились летальным исходом:

«Для того чтобы получить разрешение на установку, необходимо предоставить перечень документов: государственный акт, сведения о собственнике, удостоверение личности и тех паспорт здания. Физические лица получить разрешение могут в течение двух дней. Юридические — в течение пяти», — рассказали в «КазТрансГаз Аймаке».