В Туркестанской области крестьяне несут многомилионные потери

В Ж етысайском районе дождь с градом по бил и посев ы сельхозугодий. Из-за капризов природы бахчевые и хлоп ков ые поля пришли в негодность.

В двух селах повреждено около тысячи гектаров земли. Не могут помочь дехканам и местные власти.

Житель села Айдала Бердияр Едильбаев, трудится на поле, не разгибая спины, с ранней весны. На десяти гектарах высадил виноград, хлопок и кукурузу. Но вместо прибыли вынужден подсчитывать лишь убытки.

“Урон моим посевам достигает свыше миллиона тенге. Это на этих четырёх гектарах земли. Расходы добавляет и подорожавшая солярка. А ущерб от погибшего винограда не меньше 3-х миллионов тенге. Весь виноград погиб. В этом году его больше не будет“,- делится бедой Бердияр Едильбаев

В первые летние дни из за сильной жары в Кызылкумском и Дильдабековском сельских округах Туркестанской области пострадало около тысячи гектаров посевов. Сейчас потери крестьян превышают десятки миллионов тенге. Теперь дехкане не с надеждой, а со страхом ждут наступления осени. Урожай продать не получится, а за кредиты нужно расплачиваться.

“Сколько денег пришлось взять в долг! Вернуть кредиты мы планировали с продажи продукции. Думали продадим арбузы -рассчитаемся. Но вы видите что с ними стало. Рассчитывали продать хлопок — но его тоже сдать не получится. Теперь я не знаю, как мы компенсируем эти потери, как заработаем деньги. Ходили в администрацию, в управление сельского хозяйства, но там говорят мы не можем оказать никакой помощи, это стихийное бедствие”, — говорит другой дехканин Абдулла Меирбеков, так же пострадавший от стихии.

“На арбузах ущерб уже достиг шести миллионов тенге. А у меня есть ещё и дыни. Там тоже немалые убытки . Я договаривался, что в течение десяти дней арбузы у меня заберут, но теперь они никуда не годятся. Их никто не возьмёт. Не знаю что мне делать теперь, куда обращаться ”, — поддерживает коллег Низамхан Болатулы, долгие годы выращивающий бахчевые культуры

Чиновники заявили, что если посевы на полях не застрахованы, то потери возмещаться не будут. Отказали в предоставлении субсидий на сельхозпродукцию и страховые компании.

“В этом случае вопрос оплаты расходов со стороны государства не рассматривается. Крестьяне должны своими силами проводить такие работы, как проведение агротехнических мероприятий, приобретение минеральных удобрений и реализация сельхозпродукции”, —разъясняет позицию акимата Марат Абуов, руководитель Жетысайского районного отдела сельского хозяйства

Региональный отдел по чрезвычайным ситуациям также помощь оказать не смог. Дехкане пребывают в растерянности, не зная что теперь делать. Единственная надежда, говорят аграрии, на помощь правительства.