Взрослый в Шымкенте всегда прав. Правда или вымысел?

В преддверии Дня города мы решили побольше рассказать об особенностях южного, солнечного мегаполиса.

Слово старейшины имеет большой вес среди южан, да и не только среди южан, среди всех казахстанцев, но в Шымкенте к этому относятся по-особенному.

КТО В СЕМЬЕ ГЛАВНЫЙ? АТАШКА И АПАШКА

Почитание старших в Шымкенте чтят по-особенному. Показателей тому много. Итак, поехали!

В Шымкенте не редки случаи, когда за проезд в общественном транспорте за аташку или апашку могут заплатить, не спрашивая.

Мы выбрали несколько правил, которые чаще всего соблюдаются, примерно в 90 процентах.

ПРАВИЛА В ШЫМКЕНТЕ

При старших в Шымкенте нельзя сидеть, если аташка или апашка стоят.

Нельзя сквернословить (но иногда, при обстоятельствах выскакивает).

Аташка и апашка имеют право сделать замечание абсолютно чужому ребенку, молодому человеку и иногда даже отругать.

Аташка и апашка могут запросто принять решение, которое никто не посмеет даже обсуждать.

На тойях старшие всегда в почете, молодежи приходится ждать, пока взрослые нагуляются, а там уже гуляй душа.

Пить и курить при старших строго запрещено. (Можно получить по лбу)

К слову, на заметку гостям, которые планируют приехать в Шымкент. На улицах города вы конечно встретите курящих девушек, но зачастую они прячутся и делают это тайком, чтобы «Уят болмасын», не говорим уже про распитие спиртного.

НЕ КУРИТЬ И НЕ ПИТЬ

В этой статье ни в коем случае не говорится о том, что шымкентцы чем то лучше жителей других регионов, мы хотим отметить то, чем зачастую наши горожане отличаются.

БЛАГОРОДНЫЙ ШЫМКЕНТ

К примеру, очень много водителей такси, которые не берут за проезд со стариков, много тех, кто может бросить свои дела и побежит помогать старшим.

НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ШЫМКЕНТ

Про Шымкент не идеализируем, в нашем городе хватает минусов, хватает недобросовестных людей, но согласитесь, в каждой семье не без …..