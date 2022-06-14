Взрослый в Шымкенте всегда прав. Правда или вымысел?

В преддверии Дня города мы решили побольше рассказать об особенностях южного, солнечного мегаполиса.
Слово старейшины имеет большой вес среди южан, да и не только среди южан, среди всех казахстанцев, но в Шымкенте к этому относятся по-особенному.
КТО В СЕМЬЕ ГЛАВНЫЙ? АТАШКА И АПАШКА
Почитание старших в Шымкенте чтят по-особенному. Показателей тому много. Итак, поехали!
В Шымкенте не редки случаи, когда за проезд в общественном транспорте за аташку или апашку могут заплатить, не спрашивая.
Мы выбрали несколько правил, которые чаще всего соблюдаются, примерно в 90 процентах.
ПРАВИЛА В ШЫМКЕНТЕ
- При старших в Шымкенте нельзя сидеть, если аташка или апашка стоят.
- Нельзя сквернословить (но иногда, при обстоятельствах выскакивает).
- Аташка и апашка имеют право сделать замечание абсолютно чужому ребенку, молодому человеку и иногда даже отругать.
- Аташка и апашка могут запросто принять решение, которое никто не посмеет даже обсуждать.
- На тойях старшие всегда в почете, молодежи приходится ждать, пока взрослые нагуляются, а там уже гуляй душа.
- Пить и курить при старших строго запрещено. (Можно получить по лбу)
К слову, на заметку гостям, которые планируют приехать в Шымкент. На улицах города вы конечно встретите курящих девушек, но зачастую они прячутся и делают это тайком, чтобы «Уят болмасын», не говорим уже про распитие спиртного.
НЕ КУРИТЬ И НЕ ПИТЬ
В этой статье ни в коем случае не говорится о том, что шымкентцы чем то лучше жителей других регионов, мы хотим отметить то, чем зачастую наши горожане отличаются.
БЛАГОРОДНЫЙ ШЫМКЕНТ
К примеру, очень много водителей такси, которые не берут за проезд со стариков, много тех, кто может бросить свои дела и побежит помогать старшим.
НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ШЫМКЕНТ
Про Шымкент не идеализируем, в нашем городе хватает минусов, хватает недобросовестных людей, но согласитесь, в каждой семье не без …..