Южане жалуются на дорогой газ

Жители Шымкента и Туркестанской области жалуются на дорогой газ. Об этом заявили казахстанские депутаты.

«Когда мы ездили в регионы, жители города Шымкента и Туркестанской области жаловались на высокий тариф на газ. На сегодняшний день в республике самая высокая цена в Шымкенте. За один куб — 31 тенге. Кроме этого, в стране ежегодно выделяются деньги на обеспечение газом народа. Например, в прошлом году 51 млрд 300 миллионов. В этом году на это выделили 96 млрд-ов тенге«, — говорит Фахриддин Каратаев, депутат.

Как планируют сдерживать рост цен на газ, рассказал глава Минэнерго.

«Мы предлагаем ввести не запрет, а контроль на следующие 180 дней. Если поправки в закон будут внесены и законом будет дано право устанавливать предельные розничные цены, и внутри, возможно, по оптовым ценам, нам нужно будет какой-то коридор устанавливать. Но следующие 180 дней, мы будем жить в режиме, когда утвердим оптовые цены, а предельные розничные не сможем утвердить. Со следующего года закон вступит в силу, и мы будем законодательно устанавливать предельную розничную цену«, — говорит Болат Акчулаков, министр энергетики РК.

По словам Акчулакова, из-за отсутствия механизма регулирования розничных цен со стороны госорганов, есть риски повышения цен, которые также связаны с дефицитом сжиженного газа. Одна из основных причин дефицита объемов — теневой экспорт, что приводит к нехватке газа для населения и необоснованному росту цен.

В настоящее время, у министерства нет полномочий оперативно осуществлять мониторинг за оборотом сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке и экспортом.

В ведомстве прорабатывают вопрос введения новых категорий потребителей. Это значит что компании, которые занимаются цифровым майнингом будут платить рыночную цену за газ. Такая мера, по словам министра, позволит сдерживать стоимость газа для населения.

«Министерством, совместно с КазахГазом, прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей: крупные коммерческие потребители и лица осуществляющие цифровой майнинг. Данная мера позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально-уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки Национального оператора», — говорит Болат Акчулаков, министр энергетики РК.

При этом производство сжиженного газа в стране не растет, а «частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа». Не стимулируют производителей и низкие цены на него, сейчас они работают себе в убыток, что может привести к тому, что добывающие компании попросту закроются и уйдут с рынка.

Нынешняя цена демотивирует, говорит министр. Через три года казахстанцы возможно столкнутся с реальным дефицитом газа. Несмотря на то, что запасов в стране 3,8 трлн м3 газа и этого достаточно на более чем 100 лет, в стране не хватает газоперерабатывающих мощностей.

«По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и третье место среди стран СНГ, после России и Туркменистана. Роль газа, с учетом его широкого применения, растет как в мировой, так и отечественной экономике. Потребление газа внутри страны также устойчиво растет – с 2017-го по 2021-ый годы потребление выросло почти на 5 млрд-ов кубов. Вместе с тем, основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов«, — говорит Болат Акчулаков, министр энергетики РК.

В ближайшей перспективе основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, Карачаганак и «Тенгизшевройл». На них придётся больше половины от общих объемов ресурсов товарного газа.