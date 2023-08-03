В микрорайоне Аргымак провели голубое топливо

Жители микрорайона Аргымак в районе Туран теперь смогут пользоваться природным газом.

В этот населённый пункт проложена 25-километровая магистраль. Всего к голубому топливу получили доступ 564 абонента.

В конце прошлого года было завершено обеспечение природным газом населенных пунктов: Актас, Актас-2 и Акжар. Сейчас продолжается работа по подключению к газу домов с готовыми техническими условиями. Помимо этого определены подрядные организации, которые обеспечат подачу природного газа в микрорайон Ынттымак-2 и строительство газопровода уже началось. Работы планируется завершить в 2024 году.

«В микрорайоне Аргымак проведены работы по подключению к газовой системе домов, соответствовавших техническим условиям. Таким образом сегодня газ есть у 564 абонентов, проживающих в этом микрорайоне», — рассказал руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития г. Шымкента Максат Ердембеков.