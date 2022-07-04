158 человек заразились коронавирусом за сутки

158 человек. Такое количество за прошедшие сутки зарегистрировано ковидположительных по всей стране.

За день заболевших стало в разы меньше — 2 июля было выявлено сразу 188 случаев.

Количество заболевших Сovid-19 по регионам:

Алматы – 88;

Нур-Султан – 35;

Атырауская область – 8;

Карагандинская область – 7;

Шымкент – 6;

Алматинская область – 5;

Акмолинская область – 4;

Восточно-Казахстанская область – 1;

Западно-Казахстанская область – 1;

Костанайская область – 1;

Павлодарская область – 1;

Северо-Казахстанская область – 1

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 307 330 лабораторно подтверждённых случаев заражения КВИ.

На сегодняшний день от коронавируса и связанной с ним пневмонии получают лечение 1069 человек, 8 из них в тяжелом состоянии.