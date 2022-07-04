158 человек заразились коронавирусом за сутки

158 человек. Такое количество за прошедшие сутки зарегистрировано ковидположительных по всей стране.
За день заболевших стало в разы меньше — 2 июля было выявлено сразу 188 случаев.
Количество заболевших Сovid-19 по регионам:
Алматы – 88;
Нур-Султан – 35;
Атырауская область – 8;
Карагандинская область – 7;
Шымкент – 6;
Алматинская область – 5;
Акмолинская область – 4;
Восточно-Казахстанская область – 1;
Западно-Казахстанская область – 1;
Костанайская область – 1;
Павлодарская область – 1;
Северо-Казахстанская область – 1
Всего с начала пандемии в стране выявили 1 307 330 лабораторно подтверждённых случаев заражения КВИ.
На сегодняшний день от коронавируса и связанной с ним пневмонии получают лечение 1069 человек, 8 из них в тяжелом состоянии.