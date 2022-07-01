Айтенов на брифинге СЦК. Главное

Аким Шымкента отчитался о проделанной работе. Говорил Мурат Айтенов о своей работе в столичном СЦК. После отчета аким ответил на все вопросы журналистов.
Если в 2018 году бюджет третьего мегаполиса составлял 146 млрд, то сегодня цифра достигла 573 млрд тенге. При этом сумма инвестиций увеличилась до 159 млрд, получается в Шымкент вкладываться выгодно.
Журналистов республиканских изданий интересует генеральный план, что будет нового? Может появиться и ЛРТ, но пока это не точно, говорит аким. Инвесторы пока присматриваются. Важно понимать, отметил градоначальник, что пока из бюджета ничего брать на строительство ЛРТ не планируют .
«Сейчас инвесторы присматриваются, пока что-то говорить рано. Нашему городу нужен альтернативный транспорт. Это может быть лрт. Пока смотрим», — говорит Мурат Айтенов.
В Шымкенте фермеры жалуются на высокие налоги, аким заявил, что проблема решается. Депутаты уже приготовили запросы, вопрос фермеров будет решён.
«Этот вопрос поднимали депутаты, мы держим на контроле, надеюсь что получится помочь нашим фермерам. Они уже несколько раз обращались к нам», — говорит Мурат Айтенов.
Спросили у акима про январские события. Кто давал приказ стрелять? Аким пояснил, что ситуация была критичная и действовали в рамках закона.
«Приказ был такой, стрелять на поражение. Все было законно! Ситуация была критичная», — рассказал глава Шымкента.
Спросили у акима про мусор в городе и слухи о причастности к компаниям. Аким ответил сразу, никакого отношения к этим компаниям не имеет, а с мусором уже разбираются.
Мурат Айтенов опроверг слухи о том, что он покинет пост акима южного мегаполиса. Мурат Айтенов заявил, что решать все будет глава государства!
Аким Шымкента отвечал на вопросы больше двух часов, за это время ему задали около сотни вопросов.