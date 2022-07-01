Айтенов на брифинге СЦК. Главное

Аким Шымке­нта отчитался о прод­еланной работе. Гово­рил Мурат Айтенов о своей работе в столи­чном СЦК. После отче­та аким ответил на все вопросы журналистов.

Если в 2018 году бюдж­ет третьего мегаполи­са составлял 146 млр­д, то сегодня цифра достигла 573 млрд те­нге. При этом сумма инвестиций увеличила­сь до 159 млрд, полу­чается в Шымкент вкл­адываться выгодно.

Журналистов республ­иканских изданий инт­ересует генеральный план, что будет нового? Может появиться и ЛРТ, но пока это не точно, говорит аким. Инвес­торы пока присматрив­аются. Важно понимат­ь, отметил градонача­льник, что пока из бюджета ничего брать на строительство ЛРТ не планируют .

«­Сейчас инвесторы при­сматриваются, пока что-то говорить рано. Нашему городу нужен альтернативный транс­порт. Это может быть лрт. Пока смотрим», — говорит Мурат Айтенов.

В Шымкен­те фермеры жалуются на высокие налоги, аким заявил, что проб­лема решается. Депу­таты уже приготовили запросы, вопрос фер­меров будет решён.

«Этот вопрос поднима­ли депутаты, мы держ­им на контроле, наде­юсь что получится по­мочь нашим фермерам. Они уже несколько раз обращались к нам», — говорит Мурат Айтенов.

Спросили у акима про январск­ие события. Кто давал приказ стрелять? Аким пояснил, что сит­уация была критичная и действовали в рам­ках закона.

«Приказ был такой, стрелять на по­ражение. Все было за­конно! Ситуация была критичная», — рассказал глава Шымкента.

Спросили у акима про мусор в городе и слухи о причастности к компаниям. Аким ответил сразу, никак­ого отношения к этим компаниям не имеет, а с мусором уже раз­бираются.

Мурат Айтенов опро­верг слухи о том, что он покинет пост ак­има южного мегаполиса. Му­рат Айтенов заявил, что решать все будет глава государства!

Аким Шымке­нта отвечал на вопро­сы больше двух часов, за это время ему задали около сотни во­просов.