8 новых школ возводят в Сарыагашском районе

Одна из самых крупных появится в микрорайоне Самал.

Школа рассчитана на 900 мест. Ее планируют сдать в эксплуатацию к началу этого учебного года. Стоимость школы 1 млрд 646 млн 988 тыс. тенге. Большая часть работы уже завершена, проводится отделка наружного фасада здания и внутренних стен школы. Для этого задействовано 5 единиц техники и около 100 строителей. Кроме того, начато строительство школ в сельских округах Жартытобе, Акжар, Жылга, Алимтау, Куркелес, Дарбаза.

«На территории Сарыагашского района ведется строительство 8 школ. Строительство школы №59 на 300 мест началось в 2020 году. Строительство школы №23 имени Гани Муратбаева на 300 мест в селе Багыс начато в 2020 году. Строительство начальной школы №56 на 100 мест в населенном пункте началось в 2021 году. Также в прошлом году начали строить школу на 100 мест имени Аль-Фараби. А в 2022 году начались строительно-монтажные работы учебного корпуса школы имени Сейфуллина. На эти работы предусмотрены 10 млн тенге», — говорит Косали Космуратов, руководитель Сарыагашского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства.