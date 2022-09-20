Сайрамские крестьяне получают 2 урожая с одного поля

В Колкентском сельском округе Сайрамского района насчитывается около 700 крестьянских хозяйств.

На сегодняшний день 3 600 гектаров земель, принадлежащих им, полностью освоены. В то же время крестьяне с одного поля собирают по два урожая.

Этот земельный участок в селе Аксуабад принадлежит крестьянскому хозяйству «Яшлык». Урожай картофеля уже собран. Сейчас в самом разгаре уборка огурцов. С посевных площадей овощи продают по 70 тенге за килограмм.

«В марте посадили картофель на 5 гектарах земли, в июне собрали урожай — 100 тонн. Картофель продавали по 170 тенге за килограмм. Затем вспахали землю и посадили огурцы. Сейчас собираем урожай. И это еще не всё. В начале ноября начнем убирать капусту», — говорит Абдугани Аманов, житель Сайрамского района

К сезонной работе привлекают земляков. Работа в селе Сайрамского района всем найдется, говорят местные жители.

«Огурцы посадили вот сами видите с поля забирают урожай. Прибыли не хватает покрыть расходы на ГСМ, семена и удобрения. Но на учебу детей и на содержание вполне хватает. И на этом спасибо», — Гультоты Аманова, жительница Сайрамского района

Большая часть жителей села, проживающих в 8 населенных пунктах Колкентского сельского округа, занимается земледелием.

«У нас в сельском округе 713 крестьянских хозяйств. На сегодня 3 тысячи 600 гектаров земли освоены. Крестьяне в селе Аксуабад получают два урожая с одной земельной площади. В основном сажают овощи», — Эркинжан Хашуртаев, главный специалист отдела сельского хозяйства и земельных отношений аппарата акима сельского округа Колкент Сайрамского района.

Специалисты отмечают, поливная вода подается по графику. Несмотря на трудности, аграрии в этом году получат хороший урожай.

Шынар Оразова