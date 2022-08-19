В рамках программы «Льготный лизинг» фермерам вручили агротехнику

Заявки на участие в программе передачи сельскохозяйственной техники отечественного производства в лизинг начали принимать 5 августа.

На реализацию программы планируется направить 40 млрд тенге. Эти средства позволят приобрести агротехнику за счет АО «Жасыл Даму» и АО «КазАгроФинанс».

Заявку на приобретение первого белорусского трактора по программе льготного лизинга 11 августа сдал председатель крестьянского хозяйства Келесского района Оралбай Омаров . Фермер, который начал свое дело десять лет назад, говорит, приобретение по льготному лизингу техники существенно облегчит работу и повысит производительность.

«У меня в хозяйстве 500 баранов, около 20 лошадей и 15 КРС. Трактор незаменим для заготовки кормов для них, теперь нам легче будет пахать и засеивать поля», — говорит Оралбай Омаров, фермер Келесского района.

Белорусский трактор стоит 11 млн 700 тысяч тенге. Но казахстанские намного маневреннее и комфортнее, плюс доступные требования программы повышают спрос на технику отечественного производства. С начала действия программы в АО «КазАгроФинанс» уже поступило 276 заявок от сельхозпроизводителей на сумму 19,6 млрд тенге.

«Условия программы: Срок лизинга — до 10 лет, ставка вознаграждения — 6 процентов годовых, без первоначального взноса, льготный период по возврату основного долга 1 год. Очень эффективно», — говорит Алтынбек Нышанов, директор филиала АО «КазАгроФинанс» по Туркестанской области г. Шымкент.

В рамках программы льготного лизинга, до конца года планируется распределить около тысячи единиц агротехники. На эти цели направлено 40 млрд тенге.