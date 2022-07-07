Раскрывать квартирные кражи и скотокрадство стали лучше в Туркестанской области

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий за 6 месяцев текущего года в области зарегистрировано 445 фактов краж, из них раскрыто 329 преступлений.

В том числе, по квартирным кражам зарегистрировано 236 фактов, раскрыто — 199. Раскрываемость квартирных краж из категории тяжких улучшилась с 55,3 % до 80,2 %.

За указанный период полицейскими задержано 9 преступных групп из 22 человек, причастных к 96 квартирным кражам. Во время совершения квартирных краж воры похищали в основном деньги и золотые изделия. Так как, их удобно прятать в карманах или и в укромных местах, а похищенное незаметно для посторонних глаз.

Известно, что в летний период большинство граждан уезжают на отдых загород или за границу. А, злоумышленники в это время, с целью «легкой наживы», воспользовавшись удобным моментом, совершают кражу. Поэтому, если Вы вынуждены оставлять дом и выезжать в другие места, необходимо закрывать двери, запирать окна и не оставлять ценные вещи на виду, а также попросить соседей или знакомых присмотреть за домом. Также, при возможности необходимо установить в жилищах решетки на окнах, охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения в доме и во дворе.

В целом, если говорить о кражах, то большая часть преступлений, происходящих в регионе, составляет уголовные правонарушения данной категории. И результаты работы по противодействию кражам в Туркестанской области улучшились, в том числе и по скотокрадству.

То есть, на сегодня зарегистрировано 65 фактов кражи домашнего скота, из них раскрыто — 42. Процент раскрываемости составляет 67,7 %. Более половины зарегистрированных краж скота совершены с вольных пастбищ. Владельцам на возвращены 190 голов скота.

В этой связи, полицейские Туркестанской области предупреждают жителей: необходимо заключить трехсторонние соглашения со стороны акимата, владельцев скота и пастуха на выпас скотины, не оставлять домашних животных без присмотра, не забывать таврировать и бирковать скота, а в случае пропажи незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.