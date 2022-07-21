Более 1600 шымкентцев получат новую профессию совершенно бесплатно

Безработных горожан приглашают пройти краткосрочные профессиональные курсы с дальнейшим трудоустройством в Шымкенте, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в городском центре занятости населения. 1632 человека готовы обучить новой профессии и направить на постоянные рабочие места. Набор претендентов уже стартовал. Срок обучения — 3 месяца, 6 часов в день, 6 дней в неделю.

Кроме того, участникам программы положена стипендия в размере 20 984 тенге ежемесячно.

Обучать будут по специальностям: web дизайнер, бухгалтер-кассир, повар, кондитер, швейное дело, мастер столярного и мебельного производства, визажист, парикмахер, электрик, слесарь по ремонту автомобилей и так далее.

По всем вопросам обращаться в Центр занятости по адресу: г. Шымкент, ул. Байтерекова, д. 89.

Стоит отметить, что в прошлом году было совмещено периодическое профессиональное обучение около 2500 человек, в результате было занято около 2000 человек.

16ч.