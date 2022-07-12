Что известно о поиске утонувших студентов из Индии

В Туркестанскую область приехал отец одного из утонувших студентов в реке Аксу. Поиски тел все еще продолжаются и пока безрезультатно, передает OTYRAR.

Спасатели Туркестанской области продолжают поиски двух граждан Индии, утонувших 14 дней назад в реке Аксу в Толебийском районе.

11 июля на место происшествия приехал отец погибшего. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусов ознакомил с ходом поисковых работ, и сообщил, что поиски будут продолжаться поэтапно.

Напомним, 26 июня в излюбленном туристами месте — на каньоне Аксу утонули два иностранных студента Южно-Казахстанской медакадемии. Парни приехали на Аксу большой группой полюбоваться местными достопримечательностями. В одно мгновение студентов унесло сильным течением. Также в сети было опубликовано видео, снятое за несколько мгновений до трагедии.