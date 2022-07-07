Что известно о женщине и ребенке, которых сбила машина

По информации горуправления здравоохранения, пострадавшие 33-летняя женщина и 6-летний ребенок сейчас находятся на стационарном лечении, передает OTYRAR.

Женщина в результате наезда авто получила ушибы бедра и коленного сустава. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №2 сразу же после ДТП, которое произошло 5 июля. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

Вместе с женщиной был ребенок шести лет. Он также госпитализирован и сейчас получает лечение в городской детской клинической больнице АСАР. Мальчик получил ушиб голеностопного сустава, состояние средней степени тяжести.

Напомним, 5 июля вечером водитель авто совершил наезд на пешеходов на перекрестке Рыскулова- Еримбетова, из-за того что отвлекся во время езды.