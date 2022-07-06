Женщину с ребенком сбили на перекрестке в Шымкенте

Пострадавшие 33-летняя женщина и 6-летний мальчик госпитализированы. О их состоянии пока ничего неизвестно.
Дорожно-транспортное происшествие призошло на перекрёстке улиц Рыскулова-Еримбетова. Водитель автомашины LADA Priora совершил наезд на переходящих дорогу женщину и ребенка.
Об этом сообщил корреспондент программы «Экстренный вызов» тк OTYRAR.
По результатам медицинской экспертизы водитель был трезв. Мужчина совершил наезд из-за того что отвлекся на другую машину. Пострадавшие госпитализированы.⠀