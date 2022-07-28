День открытых деверей в городском онкологическом центре

Уважаемые жители и гости города !
30 июля 2022 года с 09.00 до 13.00 часов в городском онкологическом центре состоится День открытых дверей « В целях профилактики опухолей органов головы и шеи, а так же опухолей мягких тканей и костной структуры»
Посетители могут получить бесплатную консультацию врачей онкохирургов.
За дополнительной информацией можете обращаться по телефону:
+7 7252 36-11-13
Адрес: г. Шымкент, ул. Байтурсынова № 85.
Городской онкологический центр — отдел приема и консультирования.