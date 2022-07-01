Дежурный ЦОН заработает в субботу

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент сообщает, что с 1 июля Дежурный ЦОН изменит график работы.

Теперь дежурный ЦОН города будет работать по субботам с 09:00 до 13:00. Исключением будут лишь праздничные дни. В будни их график работы останется прежним – с 09:00 до 20:00.

Обычные ЦОНы работают с 9:00 до 18:00 (понедельника-пятница).

Напомним, что получить госуслуги онлайн можно через приложение «ЦОН», портал eGov.kz, телеграм-бот EgovKzBot2.0 и мобильное приложение Egovmobile.

Адрес дежурного ЦОНа: отдел №1, Аль-Фарабийского района, ул. Жангельдина, 13 А.