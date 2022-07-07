Если не Египет: где отдохнуть безопасно и доступно

Куда полететь в отпуск? А главное, какое направление выбрать, чтобы путевка не сильно ударила по карману?

Аружан Толегенкызы собирается в отпуск. Девушка говорит, из за пандемии не выезжала за границу два года. С направлением Аружан еще не определилась, выбирает между Турцией и Грузией и ищет выгодные предложения.

«Я жду горящие предложения, ну или хотя бы не слишком дорогие путевки, потому что отдохнуть очень хочется, сейчас рассматриваю Грузию или Турцию», — говорит Аружан Толегенкызы, жительница г.Шымкента.

Самые выгодные направления, по мнению туроператоров, сейчас Египет и Турция. Они — самые популярные, их туристы выбирают чаще всего. Да и по цене эти две страны — дешевле, чем остальные направления.

«В Египте сейчас средний чек начинается от 800-900 долларов, это 300 тысяч примерно. Турция дороже, она большой тренд для туристов, меньше 400 тысяч очень сложно найти туры, и сейчас уже все распродано, у нас так и у других операторов до 20 числа июля нет мест нигде и цены очень высокие», — говорит Виктория Ульянова, директор туроператора.

Но на протяжении двух-трех последних сезонов набирает популярность и Грузия. В страну хачапури и хинкали казахстанцы могут вылететь практически из каждого города, где то это прямые рейсы, где то это стыковочные через Актау.

«Грузия является дешевле, чем Египет и Турция потому что в первую очередь большой составляющей стоимости турпакета является авиаперелет, а в Грузию нам лететь как минимум в два раза меньше, чем по другим направлениям. И ценник начинается от 200 тысяч тенге на одного человека«, — говорит Виктория Ульянова.

А вот дороже всего казахстанцам обойдутся дальние направления — Мальдивы, Бали и Доминикана, лететь туда на порядок дольше, чем в Египет, Турцию или Грузию. По словам туроператоров, ни одна страна сейчас не требует ни ПЦР-справки, ни паспорта вакцинации, туристы спокойно могут вылетать по любому направлению.