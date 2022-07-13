Какие скрининги самые важные для ребенка

Почему так важно не пропускать скрининги? Об этом сегодня говорили на брифинге в шестой городской поликлинике.

Обязательных скринингов в Казахстане четыре — у детей проверяют слух, зрение, речь и психофизическое развитие, а также врожденные патологии. Без прохождения какого-либо из этих обследований можно запустить течение заболеваний.

Этот аппарат определяет есть ли у детей проблемы со слухом. Мама шестилетней Нургуль Мусалыкызы привела ребенка на обследование. Специальный аппарат выявит есть ли у девочки тугоухость. Выявление этой патологии на раннем этапе, если заболевание лечить, может предотвратить полную потерю слуха.

«Мы прошли аудиоскрининг, ребенок ни на что не жалуется, но проверяться надо. Сейчас ждем результаты скрининга. У меня трое детей, все они проходили скрининги. Лучше перестраховаться», — говорит Нургуль Мусалыкызы, жительница г.Шымкента.

Но не все родители понимают важность скринингов — пропускают, забывают, не хотят лишний раз идти на прием. А между тем есть 4 основных и обязательных скрининга. Аудиоскрининг, неонатологический скрининг, когда новорожденных проверяют на фенилкетонурию и гипотиреоз, психофизический скрининг и скрининг на ретинопатию, проверку зрения у недоношенных детей и детей прошедших через отделение реанимации. Всё для профилактики детской инвалидности.

«Выявление на раннем этапе таких заболеваний, как фенилкетонурия и гипотиреоз предотвращает ребенка от осложнений, от разных тяжелых психомоторных последствий. Например, фенилкетонурия здесь жесткая диета, нельзя ребенку продукты с содержанием фенилаланина, и ребенок живет обычной жизнью. Если это не выявить, по незнанию кормить теми продуктами, которые ему не нужны, болезнь будет прогрессировать», — говорит Инна Глазебная, руководитель отдела материнства и детства управления здравоохранения г. Шымкента.

А при нарушениях рефлексов и речи, назначают глубинное обследование у психиатров и на аутизм профильными специалистами. Недоношенные дети и те, кто прошел интенсивную терапию, могут потерять зрение.

«Этот год президент объявил годом ребенка. В нашей поликлинике уделяют большое внимание детям, есть врачи разных направлений. Также мы закупили аппарат для аудиологического скрининга, с его помощью проверяют остроту слуха у детей. Скрининг проводится в 3 месяца, 1 год, 2 года, 3 года, 6 лет», -говорит Айгуль Кылышбаева, главный врач поликлиники №6.

За первые полгода скринингами в Шымкенте охватили 65 тысяч детей, это порядка 86% малышей мегаполиса.