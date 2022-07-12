Каким будет новый Шымкент

Для жителей мегаполиса представлен генеральный план до 2035 года. Каждый желающий может не только осмотреть, но и высказать свое предложение.

Город закольцевать, пробить и расширить улицы, сделать мегаполис удобным и доступным. Главный подрядчик разработки генплана — компания «Градкомплекс». Опорный план на застройку 117 тысяч гектаров будет выполнен в векторном формате.

«Город можно закольцевать и пробить пути по микрорайонам и районам. Население растет и нужно сделать все для удобства, а это возможно», — говорит Арман Есенбеков представитель ТОО «Grad Комплекс».

Главный архитектор Шымкента настроен решительно, он уверяет что на вверенной ему территории порядок наведет. В город, по его мнению, нужно вдохнуть новую жизнь.

«Новый Шымкент будет еще лучше, работы много. Мы принимаем предложения любые, рассматриваем все. Каждый желающий может посмотреть генеральный план, нужно просто подойти в здание Ассамблеи народа Казахстана, там все представлено«, — говорит Ержан Нуразханов, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента.

После обсуждения документа эксперты учтут рекомендации. Ожидается, что новый генеральный план Шымкента будет утвержден до конца года постановлением Правительства.

Новый генеральный план разработан до 2035 года: в нём много нового — от дорог до ЛРТ!