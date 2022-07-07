Каким будет пятый район Шымкента

220 тысяч шымкентцев перейдут в состав нового пятого района третьего мегаполиса. Об этом заявили на сессии гормаслихата народные избранники.

Важно — у жителей нового района не будет проблем с оформлением документов и никаких лишних трат. Как планируют назвать пятый район Шымкента и кто его возглавит?

В Шымкенте появится еще один район — пятый! Его границы будут проходить между Абайским и Аль — Фарабийским районами. Численность населения нового района составит порядка 220 тысяч человек, а территория 36 — тысяч гектаров. Сложностей с переоформлением документов у жителей пятого района, возникнуть не должно, уверяют в городском маслихате.

«Горожане смогут оформить документы в ЦОНах. Ничего платить за это не надо. Что касается названия, мне, например, нравится предложение назвать пятый район Шымкента — Туран, почему нет. В названии заключёна история и наше наследие. Ну а какое название будет точным, покажет время. На следующей сессии всё представим, наберитесь терпения«, — сказал Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата г. Шымкента.

Туран — вариант не окончательный. Возможно, пятый район Шымкента назовут в честь Динмухамеда Кунаева. Жители Шымкента предлагают назвать новый район — 13-ым или шымкентским.

Обсуждается и вопрос, кто возглавит пятый район. Есть предположение, что произойдет рокировка: кресло акима пятого района займет действующий аким одного из четырёх районов Шымкента.

«Что касается акима пятого городского района — пока сказать затрудняюсь, рассматриваем несколько кандидатур«, — сказал Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г. Шымкента.

В новый район Шымкента перейдут 25 школ, 6 медучреждений и 5 скверов.